Проект по созданию малого ядерного реактора в Польше получит финподдержку США

Глава концерна Orlen Даниэль Обайтек отметил, что это значительно повысит энергетическую безопасность региона

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство польским энергетическим концерном Orlen малого модульного ядерного реактора получит финансирование спонсируемой правительством США программы по повышению энергетической безопасности в Европе Phoenix Project. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава Orlen Даниэль Обайтек.

"Наш проект малого ядерного реактора получит стратегическую поддержку программы Phoenix, финансируемой государственным департаментом США. Благодаря этому можно будет ускорить строительство малых реакторов в Польше и значительно повысить энергетическую безопасность нашего региона", - заявил руководитель концерна.

Ранее сообщалось, что Orlen намерен ввести в эксплуатацию первый реактор к 2028 году, а всего до 2038 года концерн планирует запустить 76 малых модульных реакторов. Начало строительства первой польской АЭС запланировано на 2026 год. Первый ее реактор типа АР1000 Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Местом для строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 100 млрд злотых (около $25 млрд).