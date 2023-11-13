Всего за январь - сентябрь 2023 года обнаружили более 10,3 тыс. таких сайтов, нацеленных на пользователей из России, говорится в сообщении ИБ-компании F.A.С.С.T.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эксперты отметили "массовый исход" фишинговых сайтов из РФ на серверы в Нидерландах и США. Об этом говорится в сообщении ИБ-компании F.A.С.С.T. По данным компании, количество фишинговых веб-ресурсов, которые размещаются на российских серверах, за девять месяцев 2023 года снизилось более чем наполовину. Всего за январь - сентябрь этого года обнаружено более 10,3 тыс. таких сайтов, нацеленных на пользователей из России.

В общей сложности количество мошеннических сайтов снизилось на 53%. В F.A.С.С.T. назвали это "массовым исходом фишинговых сайтов". Ресурсы, по данным компании, перебрались на серверы в Нидерландах и США. И в целом доля мошеннических ресурсов, которые размещались у российских хостеров, сократилась с 73% до 41%, отметили в компании.

Тенденция использования российского хостинга для размещения фишинговых сайтов действительно замедляется у мошенников, говорит руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев. Он приводит и возможную причину: это связано с успехами в выявлении и блокировании таких сайтов компетентными организациями и регуляторами.