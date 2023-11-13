13 ноября, 09:21,
обновлено 13 ноября, 09:37

"Софтлайн" не выплатит дивиденды за 2022 год

Чистая прибыль "Софтлайн" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год увеличилась почти в семь раз в сравнении с 2021 годом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Поставщик IТ-решений и сервисов "Софтлайн" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год единственному акционеру, говорится в материалах компании.

"Не выплачивать единственному акционеру "Софтлайн" дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2022 год, согласно рекомендациям совета директоров", - отмечается в материалах.

Кроме того, принято решение о нераспределении чистой прибыли по итогам отчетного периода.

Чистая прибыль "Софтлайн" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год увеличилась почти в семь раз в сравнении с 2021 годом и достигла 6,5 млрд рублей.

Основатель компании Игорь Боровиков вместе с "группой инвесторов", как сообщила компания 6 апреля, договорился о продаже 100% "Софтлайн" фонду под управлением ООО "Тетис кэпитал". 

Теги:
Россия
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