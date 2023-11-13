Чистая прибыль Росбанка по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 29 млрд рублей

Чистый процентный доход банка вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Росбанка по итогам девяти месяцев 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 29 млрд рублей, сообщается в материалах кредитной организации.

"Чистая прибыль после налогообложения по итогам девяти месяцев 2023 года достигла отметки 29 млрд рублей, что в шесть раз превышает прибыль 2022 года. На рост прибыли повлияли существенный рост операционных доходов, сопутствующее повышение операционной эффективности и снижение отчислений в резервы на фоне восстановления экономики", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, чистая прибыль за III квартал 2023 года составила 10,2 млрд рублей. Чистый процентный доход банка за девять месяцев 2023 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 46,6 млрд рублей благодаря активному росту кредитного портфеля. Комиссионные доходы выросли на 2% по сравнению с девятью месяцами 2022 года, до 10,2 млрд рублей.

Кредитный портфель превысил 1,300 млрд рублей, что на 37% больше по сравнению с началом года. Розничный кредитный портфель при этом увеличился на 21%, до 719 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 63%, до 581 млрд рублей. Средства клиентов приросли с начала года на 17%, до 1,383 млрд рублей. Средства физлиц составили 501 млрд рублей, показав рост на 32%. Средства юрлиц составили 882 млрд рублей, увеличившись на 9% с начала года.

По итогам девяти месяцев 2023 года в Росбанк пришло на 27% больше новых клиентов-физлиц, чем в аналогичном периоде 2022 года. Прирост новых корпоративных клиентов увеличился на 33%.

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и о продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина. В ноябре того же года "Интеррос" завершил передачу 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина, сократив свою долю до 45%.