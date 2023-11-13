"Лукойл" и CC-7 заключили соглашение по газохимическому комплексу на Ставрополье

Документ предусматривает разработку проектной документации совместно с российскими организациями

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" и китайская национальная химическая инженерная и строительная компания "Севен" (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса в Буденновске Ставропольского края, сообщил "Лукойл". Документ предусматривает разработку проектной документации совместно с российскими организациями.

Также компания с руководством Ставропольского края изучает возможность заключения специального инвестиционного контракта для реализации проекта. Проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений "Лукойла" на Северном Каспии через производство карбамида, востребованного на мировом рынке минеральных удобрений.

CC-7 - дочерняя организация группы CNCEC, одной из крупнейших компаний Китая с высокой квалификацией в создании химических производств, ведущей деятельность более чем в 80 странах мира.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует создать на территории Ставропольского края крупный газохимический кластер для переработки попутного газа с месторождений Северного Каспия. Компания рассматривала строительство в Буденновске газохимического комплекса по производству химикатов, полиэтилена и полипропилена. Также сообщалось о планах по созданию завода по выпуску карбамидов и сложных удобрений мощностью 1,5 млн тонн.