13 ноября, 09:56

УФАС предупредило АЗС Москвы о недопустимости роста цен на топливо

В случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты будут приняты меры антимонопольного реагирования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Столичное антимонопольное ведомство направило в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива в Москве, предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо, говорится в сообщение УФАС Москвы.

"Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования", - сказано в сообщении.

Ранее правительство РФ приняло системные меры для стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов. Они позволили сформировать достаточные запасы топлива, а также обеспечить потребителей бензином и дизелем в необходимых объемах и снизить цены в оптовом и розничном сегменте.

Региональные подразделения ФАС РФ осуществляют мониторинг и контроль цен, в том числе в части действий нефтяных компаний по исполнению принятых системных мер по стабилизации рынка. 

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