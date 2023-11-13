Третий энергоблок Курской АЭС отключился действием автоматики

Как уточнили в пресс-службе атомной электростанции, после завершения запланированных работ его вновь подключат к сети

КУРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Энергоблок №3 Курской АЭС отключился от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации нет, сообщила пресс-служба атомной электростанции.

"13 ноября в 10:33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в распространенном сообщении.

Третий энергоблок включат в сеть после завершения запланированных работ. Энергоблоки №2 и 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится в режиме работы без генерации.

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа. Станция состоит из четырех энергоблоков с реакторами РБМК-1000.