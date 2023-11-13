В начале 2024 года может появиться единый реестр российской промпродукции

Замглавы Минпромторга рассказал, что он включит в себя радиоэлектронную продукцию, поскольку в настоящее время существуют два отдельных реестра

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Единый реестр российской промышленной продукции, который включит в себя радиоэлектронную продукцию, появится до конца 2023 года или в начале 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Я думаю, это произойдет, если не до конца года, то сразу в начале следующего. То есть, акт уже находится на этапе согласования", - сказал Шпак.

По его словам, объединение реестра российской радиоэлектронной продукции и российской промышленной продукции необходимо для более легкого ориентирования.

"Когда создавали реестр российской радиоэлектронной продукции, требования к "российскости" промышленной продукции только формировались. Поэтому какое-то время эти реестры жили параллельно. Но по факту, поскольку российская электронная продукция тоже является промышленной продукцией российского производства, естественно, нет смысла держать два реестра. Мы унифицировали требования", - пояснил Шпак.

Ранее Минпромторг предложил объединить реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции. Проект постановления был опубликован 25 октября.