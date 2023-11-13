Аэропорт Хабаровск обслужил рекордные 2 млн пассажиров впервые за три года

По данным краевого правительства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 19%

ТАСС, 13 ноября. Международный аэропорт Хабаровск вышел на доковидный объем пассажиропотока. Впервые за три года было обслужено более 2 млн пассажиров с начала года, сообщили в краевом правительстве.

"В прошлом году Хабаровский аэропорт обслужил 1 942 000 пассажиров. В текущем году удалось выйти на доковидные объемы пассажиропотока. Благодаря совместным усилиям правительства Хабаровского края, администрации "Хабаровский аэропорт" и авиакомпаний-партнеров получилось перешагнуть двухмиллионный показатель за полтора месяца до конца года", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 19%. Этому поспособствовало увеличение рейсов по популярным направлениям и открытие новых. Например, осенью запустили дополнительные рейсы внутри региона в Охотск и Чумикан. Летом открыли прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом. В преддверии новогодних каникул добавят рейсы по маршруту Хабаровск - Москва - Хабаровск. По международным направлениям возобновили авиасообщение с Пекином, увеличено количество рейсов в Таиланд, в декабре открываются прямые регулярные рейсы из Хабаровска в Ташкент.

Хабаровск - один из крупнейших авиаузлов Дальнего Востока. Аэропорт принимает и отправляет до 80 рейсов в сутки.