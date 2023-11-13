13 ноября, 11:08

В Непале запретят TikTok

Определенной даты начала действия запрета нет, сообщила министр информации и связи Рекха Шарма

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Непала приняло решение запретить доступ к социальной сети TikTok в стране. Об этом сообщила министр информации и связи Рекха Шарма.

Такое решение принял кабинет министров Непала в понедельник. Оно было принято после того, как на предыдущей неделе сотрудники полиции и МВД Непала провели встречу с представителями соцсети. "Реализация решения о запрете TikTok начнется в ближайшее время, но определенной даты начала действия запрета нет. Необходимые меры в этом отношении будут приняты министерством информации и связи", - цитирует Шарму газета The Himalayan Times.

Власти Непала ссылаются на "негативное влияние соцсети на социальную гармонию" как причину блокировки. Соцсеть критикуют представители гражданского общества из-за распространения в ней контента, разжигающего рознь. По данным правительства, за последние четыре года власти зарегистрировали более 1,6 тыс. киберпреступлений на площадке соцсети.

В Индии TikTok был запрещен в 2022 году вместе с еще более 50 разработанными в Китае мобильными приложениями. Власти республики сослались в своем решении на соображения национальной безопасности и необходимость защиты конфиденциальности пользователей. Созданная в Китае соцсеть TikTok также сталкивается с попытками ограничения работы в странах Запада, в некоторых из них госслужащим запрещают устанавливать это приложение на свои служебные смартфоны. 

Теги:
Непал
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