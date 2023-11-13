Югра планирует закупить шесть судов "Заря" для обновления речного флота

По словам главы региона Натальи Комаровой, поступившие в регион суда "Метеор" начнут перевозку пассажиров в 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Приобретение шести судов "Заря" планируется в Ханты-Мансийском автономном округе до 2026 года для обновления речного флота региона. В 2023 году поступили четыре новых "Метеора", сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Кондинского района.

"Югра с "Северречфлотом" проводит реновацию флота. Нам сейчас нужно заменить суда на воздушной подушке, поскольку они устарели и не всегда могут быть использованы в зависимости от погодных условий и уровня воды в реках. Планируется приобретение теплоходов типа "Заря" с 2024 по 2026 год", - сказала Комарова, отвечая на один из вопросов жителей.

Она отметила, что в 2023 году регион завершил приобретение судов "Метеор", они начнут перевозку пассажиров в 2024 году. В свою очередь, глава Кондинского района Андрей Мухин уточнил, что всего планируется приобретение шести судов для Югры. "С 2024 по 2026 год планируется приобретение шести теплоходов "Заря" для Югры, три из которых должны ходить по маршрутам Кондинского района", - пояснил он.

Принадлежащая властям Югры компания "Северречфлот" - основной перевозчик пассажиров внутренним водным транспортом в регионе и в соседнем Ямале - проводит закупку новых судов, поскольку средний возраст имеющихся превышает 35 лет. Они устарели и требуют постоянных затрат на капитальный ремонт. Новый транспорт позволит сохранить социально значимые маршруты для пассажиров и совершать безаварийные рейсы еще более 20 лет.

О "Метеоре"

"Метеор" нового поколения рассчитан на более чем 120 пассажиров, его скорость достигает 75 км/ч. Двигатель является малошумным и экологичным. Также на судне внедрили интегрированную систему управления с элементами искусственного интеллекта. Просторный салон оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью Wi-Fi, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. На судне обеспечены условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, особые места и оборудование для матерей с младенцами.

Судно было крайне популярно не только в Советском Союзе, но и за рубежом. К 1990-м годам было создано около 3 тыс. судов на подводных крыльях: "Ракеты", "Кометы", "Полесье" и другие. Последний "Метеор" классической серии спустили на воду в конце 1990-х годов.

Зеленодольский завод имени Горького с 1961 по 2006 год являлся единственным предприятием в России, ведущим серийное строительство скоростных пассажирских теплоходов "Метеор". Всего завод построил более 400 таких судов, которые вошли в состав как отечественного речного флота, так и были отправлены на экспорт в Болгарию, Вьетнам, Китай, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию. Закладка двух новых судов знаменует собой возобновление строительства скоростных судов данного типа, уточнили в министерстве.