13 ноября, 11:38

Sollers запустил в России продажи пикапов ST6 с дизельным двигателем

Полноприводные автомобили уже доступны в дилерских центрах по цене от 2 млн 500 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автопроизводитель Sollers запустил в России продажи дизельной версии пикапов ST6, говорится в сообщении компании.

"Компания Sollers сообщает о старте продаж дизельной версии пикапа Sollers ST6. Полноприводные автомобили уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2 млн 500 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Базовое оснащение пятиместных пикапов включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, систему ABS и другие функции. Автомобиль представлен в двух комплектациях - Base и Comfort.

В сентябре 2023 года Sollers запустил серийное производство пикапов ST6 на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии" во Владивостоке. По словам замглавы компании Зои Каики, до конца текущего года планируется произвести и продать около 2 тыс. пикапов, а в течение двух - трех лет Sollers рассчитывает выйти на объем производства пикапов в 10 тыс. 

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