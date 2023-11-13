Мантуров сообщил о планах фармкомпаний РФ открыть производства в ОАЭ

Как уточнил вице-премьер - глава Минпромторга России, речь идет в том числе о биоинженерных препаратах

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Российские фармкомпании заинтересованы в открытии производств на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, это правда, так и есть", - ответил Мантуров на вопрос, есть ли соответствующие планы у компаний. "Что касается направлений - основное нозология, где у нас есть хорошие компетенции, и это и биоинженерные препараты, то есть моноклональные антитела", - пояснил он.

Ранее Мантуров обсудил вопросы промышленной кооперации с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером. В частности, стороны говорили о развитии фармацевтического направления. Российский вице-премьер отметил, что российские компании уже осваивают рынок ОАЭ.