13 ноября, 12:01
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. б/с

В организации ожидают увеличения ее потребления на 2,5 млн б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/ с) и теперь ждет увеличения ее потребления на 2,5 млн б/с, до 102,1 млн б/с, говорится в отчете организации.Ранее ОПЕК три месяца подряд ожидала роста спроса на 2,4 млн б/с.

Организация также оставила неизменным прогноз на 2024 год, который предусматривает увеличение спроса на нефть на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с. В 2024 году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая будут способствовать росту спроса на нефть.

Пересмотр ожиданий на 2023 год связан с повышением прогнозов по потреблению нефти в странах, не относящихся к ОЭСР, в первую очередь в Китае.

Рекордный импорт нефти Индией и Китаем

При этом ОПЕК отмечает, что импорт нефти Китаем в октябре вырос до 11,4 млн б/с и остается "на пути к новому максимуму в этом году". "Фактически импорт нефти Китаем остается высоким, на рекордном уровне и значительно выше среднего за пять лет, увеличиваясь на 240 тыс. б/с за месяц, в то время как импорт в годовом сравнении на 1,2 млн б/с выше", - говорится в отчете организации.

Кроме того, организация ждет роста закупок нефти Индией в IV квартале 2023 года до рекордного показателя. 

Теги:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© Информационное агентство ТАСС
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