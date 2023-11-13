13 ноября, 12:03
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ нарастили добычу в октябре на 91 тыс. б/с

Она составила 22,891 млн б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, увеличили добычу нефти в октябре 2023 года на 91 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 22,891 млн б/с, в основном за счет роста добычи Анголой и Нигерией. Это следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

10 стран ОПЕК, входящие в ОПЕК+, должны были в рамках сделки с октября 2022 года сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В октябре реальный объем добычи этими странами составил 22,891 млн б/с, что на 2,525 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых несколько стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля до конца 2023 года, причем королевство допускает продление этой меры и усиление снижения.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, поскольку Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В октябре добыча нефти в Венесуэле уменьшилась на 7 тыс. б/с, до 751 тыс. б/с, в Ливии - увеличилась на 26 тыс. б/с, до 1,143 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 46 тыс. б/с, до 3,115 млн б/с.

В целом все 13 стран ОПЕК в октябре увеличили производство нефти на 80 тыс. б/с, до 27,9 млн б/с, в основном за счет роста добычи в Анголе (+51 тыс. б/с) и Нигерии (+17 тыс. б/с). 

Теги:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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