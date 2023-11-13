ОПЕК повысила прогноз добычи нефти от стран "не ОПЕК" на 2023 год, в том числе за счет США

В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,6 млн б/с

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в мире странами, не входящими в ОПЕК, может увеличиться в 2023 году на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), при этом значительный вклад в рост внесут США, говорится в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, прогноз повышен на 100 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой. В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,6 млн б/с.

По оценкам, в августе добыча нефти в США выросла до исторического рекорда, чуть превысив предыдущий максимум в 13 млн б/с, который был достигнут в ноябре 2019 года. В результате общий объем добычи жидких углеводородов мог в августе вырасти до 21,2 млн т, что означает рост на 1,7 млн б/с в годовом сравнении.

Другими драйверами роста поставок в этом году станут Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана и Китай.

При этом прогноз на 2024 год остался прежним - ОПЕК ожидает, что предложение от стран "не ОПЕК" вырастет на 1,4 млн б/с, до в среднем 69 млн б/с. Основными драйверами ожидаемого роста, по прогнозу ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, при этом увеличение добычи обеспечат как сланцевые бассейны в США, так и морские проекты. Наибольший спад производства произойдет в Мексике и Малайзии.