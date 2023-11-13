ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для защиты потребителей

В регуляторе считают, что "финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для защиты потребителей от недобросовестного поведения финорганизаций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", - пояснили в ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что Банк России проанализировал онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях, провел опрос потребителей об удовлетворенности процессом оформления кредитов и займов, а также вкладов и изучил зарубежный опыт регулирования дистанционных продаж.

"Итоги исследования, проведенного регулятором, показали, что на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей. Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик", - рассказали в ЦБ.

Таким образом, предлагается ввести регуляторные изменения, чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций.