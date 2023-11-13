13 ноября, 12:41,
обновлено 13 ноября, 13:17

ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для защиты потребителей

В регуляторе считают, что "финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для защиты потребителей от недобросовестного поведения финорганизаций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", - пояснили в ЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что Банк России проанализировал онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях, провел опрос потребителей об удовлетворенности процессом оформления кредитов и займов, а также вкладов и изучил зарубежный опыт регулирования дистанционных продаж.

"Итоги исследования, проведенного регулятором, показали, что на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей. Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик", - рассказали в ЦБ.

Таким образом, предлагается ввести регуляторные изменения, чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация