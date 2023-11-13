Компании Подмосковья в 2023 году получили в ФРП почти 24 млрд рублей

Всего Фонд развития промышленности РФ выдал предпринимателям Московской области 16 льготных займов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности РФ с начала 2023 года предоставил предпринимателям Московской области на реализацию инвестиционных проектов около 24 млрд рублей в виде льготных займов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"За первые десять месяцев 2023 года подмосковные инвесторы привлекли 23,99 млрд рублей в Фонде развития промышленности РФ. Всего фондом было выдано 16 льготных займов. Большинство из инвестпроектов, которые привлекли финансирование в ФРП РФ в этом году, будут реализованы в 2024 году - всего таких проектов 10. Три проекта планируется завершить уже до конца этого года, и столько же в 2025-м. За счет реализации проектов в регионе только высокопроизводительных рабочих мест будет создано более 500", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что средства фонда получили инвестиционные проекты, реализуемые в машиностроении, химической отрасли, фармацевтической, кабельной промышленности и других сферах деятельности.

В пресс-службе пояснили, что информационную и консультационную поддержку в рамках взаимодействия с ФРП РФ инвесторы Подмосковья могут получить в региональном Фонде развития промышленности.