В ЛНР предприятия получили более 400 млн рублей из Фонда развития промышленности

По словам главы Минпромторга региона Тимура Саматова, время после подписания договора до перечисления денег на счет компании-заявителя максимально оптимизировано и занимает не более суток

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Семь проектов промышленных предприятий, действующих в Луганской Народной Республике (ЛНР), получили более 400 млн рублей займа, сообщается в Telegram-канале Минпромторга республики.

"Фонд развития промышленности ЛНР освоил более 400 млн рублей. Семь проектов промышленных предприятий уже получили финансирование через региональный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга ЛНР Тимура Саматова, сейчас фонд освоил "около половины выделенных по докапитализации средств на 2023 год".

Отмечается, что один проект промпредприятия ЛНР профинансирован по грантовой программе фонда, при которой полученные деньги не возвращаются. Два предприятия получили заем по программе "Проекты развития (регион)" под 1% годовых, еще четыре производства модернизируют и обновят оборудование по программе "Оборотные средства", которая предусматривает возврат средств по ставке 2%. "В целом, процедура от подачи заявки до одобрения проекта занимает некоторое время, однако время после подписания договора до перечисления денег на счет компании-заявителя максимально оптимизировано и занимает не более суток", - отметил Саматов.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. По словам Саматова, организация планирует выдать предприятиям республики займы на сумму свыше 950 млн рублей. Как, в свою очередь, поясняла глава фонда Виолетта Воробьева, промышленные предприятия, действующие в ЛНР, получат льготные займы под 1-2%.