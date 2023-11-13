Медведев: продукцию резидентов центра "Сколково" представили более чем в 100 странах

По словам зампреда Совета безопасности РФ, сейчас фонд помогает своим участникам в закреплении логистических и кооперационных связей с крупными государствами в Азии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Технологическая продукция резидентов центра "Сколково" сейчас представлена более чем в 100 странах мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

Говоря о международном сотрудничестве, он указал, что оно сейчас "в известной мере вынуждено переориентироваться на новые рынки". Так, по словам Медведева, сейчас фонд помогает своим участникам в закреплении логистических и кооперационных связей с крупными государствами в Азии.

"Свою продукцию за рубеж направляют свыше 400 сколковских резидентов, и она представлена в более чем 100 странах мира", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково".

Он отметил, что центр также совершенствует сервисы, которые помогают технологическим компаниям расширять свой экспортный потенциал. "Ежегодно такими сервисами пользуются порядка 150 участников проекта", - отметил он.

Как указал Медведев, фонд "постарался перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность и адаптироваться к новым вызовам". Так, по его словам, ранее названные цифры свидетельствуют и о росте выручки резидентов, и об увеличении рабочих мест в компаниях, и о росте частных инвестиций. "Важно и дальше также активно участвовать в решении задач технологической повестки дня", - подытожил он.