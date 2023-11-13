"Русагро" рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 2024 году

В сентябре Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа "Русагро" - один из ведущих российских агрохолдингов - рассчитывает на начало поставок свинины в Китай в 2024 году. Об этом сообщил финансовый директор ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов.

"Вокруг темы открытия экспорта в Китай, я имею в виду - конкретных данных, решение принято, но по процедуре о конкретных датах есть неопределенность, и мы взаимодействуем с госорганами по этой теме. Конкретной даты не назову вам. Мы очень рассчитываем, что в следующем году первые поставки начнутся", - сказал Тарасов.

В сентябре Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

В конце сентября в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что российская свинина начнет экспортироваться в Китай во II-III квартале 2024 года. Для начала поставок российской стороне необходимо предпринять действия, которые займут от трех месяцев до одного года.

О компании

Группа компаний "Русагро" - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га.

Основные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.

Депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской, Астанинской и Московской биржах.