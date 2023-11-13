Emirates заказала 95 самолетов Boeing за $52 млрд

В результате общий портфель заказов достиг 295 самолетов, сообщили в авиакомпании

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates заказала 95 широкофюзеляжных самолетов у американского авиапроизводителя Boeing на сумму $52 млрд. Об этом сообщается на сайте эмиратского авиаперевозчика.

"Emirates открыла сегодня [авиасалон] Dubai Airshow - 2023 крупным заказом на 95 дополнительных широкофюзеляжных самолетов, в результате чего общий портфель заказов достиг 295 самолетов, - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиакомпании. - Уже являясь крупнейшим в мире оператором широкофюзеляжных пассажирских самолетов, Emirates взяла на себя обязательство приобрести дополнительные самолеты Boeing 777-9, 777-8 и 787 на сумму $52 млрд".

Международный авиасалон Dubai Airshow начал работу в понедельник на территории аэропорта Аль-Мактум в Дубае. В выставочной части авиашоу, которое продлится до 17 ноября, расположены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят более 1,4 тыс. производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов.

"Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию в едином павильоне общей площадью более 750 кв. м, где крупнейшие производители продукции военного назначения России представят более 250 образцов современных вооружений и военной техники. Российские самолеты и вертолеты будут представлены на статической стоянке. Кроме того, планируется летная программа.