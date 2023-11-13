Комитет Госдумы по бюджету одобрил проект бюджета на 2024-2026 годы ко второму чтению

Поправки правительства предполагают перераспределение внутри бюджета расходов более чем на 3 трлн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Планируется, что Дума рассмотрит проект бюджета на заседании 15 ноября.

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего к бюджету поступило 920 поправок, из них 4 были отозваны авторами. Поправки правительства предполагают перераспределение внутри бюджета расходов более чем на 3 трлн рублей: 1,466 трлн рублей на 2024 год, 819,8 млрд рублей на 2025 год и 829,5 млрд рублей на 2026 год.

Ранее комитет одобрил подготовленные фракцией "Единая Россия" поправки к бюджету, которые также были поддержаны фракциями ЛДПР и "Новые люди". Поправками, в частности, предусматривается выделение ежегодно дополнительных 2 млрд рублей на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для расширения охватываемых категорий пациентов, направление в 2024 году 3,3 млрд рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, выделение ежегодно 1 млрд рублей на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, направление ежегодно до 500 млн рублей субсидий на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ.

В 2024-2026 годы дополнительно предусматривается 26,4 млрд рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 11,5 млрд рублей - на вовлечение в оборот земель сельскохозназначения (мелиорационные мероприятия). В 2024 году 3 млрд рублей дополнительно пойдет на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Также предусматривается выделение в 2024 году 68,8 млн рублей на субсидии издательствам, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению, выделение ежегодно 3 млрд рублей на расширение программы "Профессионалитет", развитие образовательно-производственных центров (кластеров).

Также поправками ко второму чтению бюджета предусмотрена социальная поддержка военнослужащих. Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в частности, речь идет об увеличении бюджетных ассигнований на 34,6 млрд рублей - на вещевое обеспечение; 12,3 млрд рублей - на транспортные расходы; 353,2 млрд рублей - на денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим, а также гражданам Российской Федерации, призванным по мобилизации; 7 млрд рублей - на оплату труда гражданского персонала военных комиссариатов и пунктов отбора.

Предусматривается ежегодное увеличение субсидий на 5 млрд рублей на комплексное развитие космических информационных технологий, создание сети научно-производственных центров по разработке беспилотников, на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование исследовательской деятельности Фонда "Сколково".

Основные параметры бюджета

Согласно документу, принятому в первом чтении доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 01.01.2025 года 26,637 трлн рублей, на 01.01.2026 года - 30,159 трлн рублей, на 01.01.2027 года - 34,356 трлн рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 01.01.2025 года $64 млрд США (€57,6 млрд); на 01.01.2026 года - $63,1 млрд (€56,3 млрд); на 01.01.2027 года - $61,2 млрд (€54,6 млрд).

Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).