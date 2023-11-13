Меры по регулированию рынка удобрений продлили до конца мая 2024 года

Ценовая ситуация на рынке удобрений стабильна, а стоимость большинства видов в данный момент ниже прошлогодней, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Меры по регулированию рынка удобрений, которые направлены на обеспечение внутреннего рынка, продлены до конца мая 2024 года, говорится в сообщении Минсельхоза России по итогам совещания по текущей ситуации на рынке минеральных удобрений, которое провел глава министерства Дмитрий Патрушев.

"Срок действия мер регулирования на рынке удобрений закреплен до конца ноября. Учитывая их эффективность, принято решение о продлении всего комплекса еще на полгода - до конца мая 2024 года", - отмечается в сообщении.

По словам Патрушева, сезонные полевые работы завершаются. "В целом, несмотря на определенные сложности, приобретение удобрений ведется ритмично. Сейчас в том числе идет закупка под весеннюю посевную 2024 года", - сказал министр.

При этом ценовая ситуация на рынке удобрений стабильна, а стоимость большинства видов в данный момент ниже прошлогодней. В результате с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 млн тонн удобрений, что составляет 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.

На данный момент установленный объем экспортных квот выбран примерно на 60%. "Со своей стороны, Минсельхоз поддержал предложение Минпромторга об увеличении лимита еще на 2,2 млн тонн. Объем квоты на следующий период планируется на уровне порядка 17 млн тонн", - указывается в сообщении министерства.

"В завершении министр напомнил, что закупка удобрений под весеннюю посевную кампанию будет набирать обороты, а также отметил, что ФАС осуществляет мониторинг цен на данную продукцию. При этом в сложившихся условиях важно не допустить их скачка и обеспечить за этим надлежащий контроль - стоимость должна оставаться на уровне прошлого сезона. Дмитрий Патрушев призвал Минпромторг и ФАС оперативно подготовить нормативные акты для своевременного продления комплекса мер по регулированию рынка удобрений", - добавили в Минсельхозе.

В октябре Патрушев на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что министерство прорабатывает вопрос продления на полгода мер по обеспечению удобрениями внутреннего рынка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из РФ минеральных удобрений. Квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Отмечалось, что решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.