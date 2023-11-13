"Нафтогаз" получил в управление компанию "Закарпатгаз", ранее подконтрольную Фирташу

Украинскому миллиардеру в 2018 году принадлежало 70% областных газораспределительных компаний страны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Закарпатгаз", ранее подконтрольное украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, перешло под управление государства и вошло в состав "Нафтогаза".

"АО "Закарпатгаз" перешло под контроль государства. Это 19-е газораспределительное предприятие, интегрированное в группу "Нафтогаз" с начала года", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Нафтогаза". В Министерстве энергетики Украины утверждают, что переход компании под управление "Нафтогаза" - это "часть реализации реформы по деолигархизации Украины".

По данным украинских СМИ, "Закарпатгаз" до этого был подконтролен Фирташу. Ранее "Группа Нафтогаз" получила лицензии на распределение газа в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Харькове, Днепре и Кривом Роге, где до этого работали компании из структуры, связанной с Фирташем.

Фирташ - украинский миллиардер, к 2018 году ему принадлежало 70% областных газораспределительных компаний Украины. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, которые обвиняют бизнесмена в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор бизнесмен проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции.

В июне 2021 года Совбез Украины ввел персональные санкции против Фирташа. В мае 2022 года судебным решением 26 операторов газораспределительных сетей, включая областные компании из структуры Фирташа, передали Агентству по управлению активами, которое в свою очередь передало полученное имущество "Нафтогазу". В мае этого года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и руководителям его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших государственному бюджету ущерб на сумму более $480 млн. В частности, речь идет о масштабной схеме хищения газа.