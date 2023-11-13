13 ноября, 17:09

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,19-0,9%

Курс доллара снизился до 91,62 рубля, евро - до 98,05 рубля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские индексы торговались в понедельник в зеленой зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, до 3 248,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 1 117,43 пункта. Курс доллара снизился на 0,73%, до 91,62 рубля, евро - на 0,5%, до 98,05 рубля, юаня - на 0,52%, до 12,545 рубля.

"Российский рынок акций на старте недели двигался в слабоволатильном разнонаправленном ключе. На покупательские настроения мог оказать влияние импульс укрепления рубля. Цены на нефть при этом сохраняли сдержанную динамику движения над $80 за баррель", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила рост рубля на Мосбирже в отношении доллара, евро и юаня.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Распадской" (+6,9%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+5,61% и +2,08% соответственно), котировки "М.Видео" (+5,41%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+3,96), бумаги МКПАО "ВК" (+2,56%), обыкновенные акции "Русснефти" (+1,75%).

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ДЭК (-12,78%), бумаги "Ашинского металлургического завода" (-5,85%), акции "Сегежи" (-4,66%), расписки "Русагро" (-3,51%), бумаги "Селигдара" (-3,42%) и акции "Мосбиржи" (-2,97%).

Прогноз на 14 ноября

Прогноз Freedom Finance Global и "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 ноября - 3,2 тыс. - 3,3 тыс. пунктов, по курсу доллара - 91,5-93,5 рубля. 

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