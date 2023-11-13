13 ноября, 17:16
Саммит АТЭС

Йеллен назвала долгосрочное развитие приоритетом работы по линии АТЭС после пандемии

План действий предусматривает укрепление финансовой устойчивости и активизацию фискальных реформ, которые позволят странам выстраивать свои экономики на протяжении длительного периода, отметила глава Минфина США

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Вопросы долгосрочного экономического развития вновь будут основным направлением работы по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) после нескольких лет борьбы с последствиями COVID-19. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на открытии заседания глав и представителей финансовых ведомств АТЭС, которое проходит в Сан-Франциско.

"Несколько лет нашим приоритетом справедливо была борьба с пандемией COVID-19 и восстановление от нее. Теперь в фокусе нашего внимания долгосрочные приоритеты, заложенные Планом действий Себу в 2015 году. План действий предусматривает укрепление финансовой устойчивости и активизацию фискальных реформ, которые позволят странам выстраивать свои экономики на протяжении длительного периода", - сказала она.

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров ряда стран - участниц форума. Основной темой заседаний в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация