Йеллен назвала долгосрочное развитие приоритетом работы по линии АТЭС после пандемии

План действий предусматривает укрепление финансовой устойчивости и активизацию фискальных реформ, которые позволят странам выстраивать свои экономики на протяжении длительного периода, отметила глава Минфина США

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Вопросы долгосрочного экономического развития вновь будут основным направлением работы по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) после нескольких лет борьбы с последствиями COVID-19. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на открытии заседания глав и представителей финансовых ведомств АТЭС, которое проходит в Сан-Франциско.

"Несколько лет нашим приоритетом справедливо была борьба с пандемией COVID-19 и восстановление от нее. Теперь в фокусе нашего внимания долгосрочные приоритеты, заложенные Планом действий Себу в 2015 году. План действий предусматривает укрепление финансовой устойчивости и активизацию фискальных реформ, которые позволят странам выстраивать свои экономики на протяжении длительного периода", - сказала она.

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров ряда стран - участниц форума. Основной темой заседаний в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.