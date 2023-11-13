Чистая прибыль "Тинькофф банка" по РСБУ за девять месяцев составила 33,6 млрд рублей

Процентные доходы банка составили 187 млрд рублей, процентные расходы - 37 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Тинькофф банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 года составила 33,6 млрд рублей, следует из отчетности банка.

Согласно отчету, процентные доходы банка составили 187 млрд рублей, процентные расходы - 37 млрд рублей. Комиссионные доходы достигли 151,6 млрд рублей, совокупные активы - 1,822 трлн рублей. Кредитный портфель банка по итогам девяти месяцев вырос до 1,5 трлн рублей

Показатели банка по РСБУ за девять месяцев 2022 года не раскрывались.