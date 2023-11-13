В Архангельской области сформировали бюджет на 2024 год

Его запланированные расходы составляют 143,9 млрд рублей

ТАСС, 13 ноября. Власти Архангельской области запланировали дефицит бюджета в 2024 году более чем в 14 млрд рублей. Всего же проект бюджета с доходами, сформированными в размере 129,1 млрд рублей, расходами - 143,9 млрд рублей, был представлен депутатам на очередной сессии, сообщает пресс-служба областного собрания депутатов.

"Всего же доходы областного бюджета на 2024 год сформированы в размере 129,1 млрд рублей. Расходы областного бюджета на следующий год определены в размере 143,9 млрд рублей", - отмечается в обсуждении.

Председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш отметил рост собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, в следующем году они запланированы на уровне 92,3 млрд рублей, к уровню текущего года рост составит 5,6%. Также прогнозируется средний годовой прирост валового регионального продукта в 2024-2026 годах темпами от 7,24% до 6,34%.

Говоря о бюджете региона на следующий год, министр финансов Архангельской области Елена Усачева акцентировала внимание на том, что при формировании главного финансового документа приоритетом было исполнение существующих социальных обязательств и поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. На меры социальной поддержки граждан предусмотрено 15 млрд рублей, почти 800 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот. На образование, социальную поддержку и на обеспечение детей и семей с детьми - более 44 млрд рублей.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы видим, что расходы на сферу здравоохранения растут на 4,2 %. Консолидированные расходы на здравоохранение превысят 45 млрд рублей. Финансирование программы обязательного медицинского страхования увеличивается более чем на 4 млрд рублей, что стало возможным благодаря тому, что федеральным центром изменена методика расчета субвенций регионам и субсидия для Архангельской области выросла на 14,4%, при этом средний показатель по России - 13,6%", - цитируют в сообщении председателя комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

По итогам депутатских слушаний законодатели приняли ряд рекомендаций в адрес правительства региона, исполнительных органов власти и главам муниципальных образований. Так, парламентарии рекомендовали предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение отдельных групп населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, а также на разработку проектно-сметной документации и проведение капитальных и текущих ремонтов организаций социального обслуживания населения. Бюджет на 2023 год был принят со следующими параметрами: доходы - 125,2 млрд рублей, расходы - 138,9 млрд рублей, дефицит - 13,7 млрд рублей.