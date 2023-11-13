13 ноября, 19:20

В Чечне планируют создать более 10 тыс. рабочих мест по инвестпроектам

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что перед региональным правительством поставлена задача довести уровень заработных плат до среднероссийских показателей

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Реализация 538 инвестпроектов в Чеченской Республике позволит создать более 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в правительстве.

"Мы сохраняем положительную динамику по всем ключевым направлениям. С первого октября произведена индексация на 5,5% заработных плат бюджетников, в том числе и госслужащих. В процессе реализации находятся 538 инвестпроектов на 123 млрд рублей, которые позволят создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, перед региональным правительством поставлена задача довести уровень заработных плат в Чечне до среднероссийских показателей. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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