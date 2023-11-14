Госдума обсудит обращения к кабмину и Генпрокуратуре в связи с обмелением Волги и Дона

Депутаты также рассмотрят законопроект, вводящий в законодательство понятие "гостевой дом"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть проекты обращений к правительству и Генпрокуратуре РФ в связи с обмелением рек Волга и Дон, законопроект о гостевых домах и вопрос о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе.

Проблему маловодья бассейнов Волги и Дона и их притоков в начале ноября парламентарии на заседании Госдумы обсудили с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и гендиректором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. В заседании также приняли участие представители Генпрокуратуры. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона, направит соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру.

Обращения, в которых предлагается в том числе создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы, внесены 10 ноября на рассмотрение парламентариев комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В проекте обращения к правительству авторы указывают, что изменение объемов стока по сезонам года "привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и дельту реки Волги", это привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности. Депутаты рекомендуют предусмотреть решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада, адаптации водозаборов к условиям маловодья, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, планирование расчистки русел, углубления притоков.

Гостевой дом

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, вводящий в законодательство понятие "гостевой дом" и предусматривающий в качестве эксперимента предоставление гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Для эксперимента предлагается ввести несколько понятий, в числе которых есть "гостевой дом - средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг", а также "номера гостевого дома - жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов (потребителей гостиничных услуг)".

Кроме того, законопроект содержит требования, предъявляемые к гостевым домам. Так, гостевой дом должен быть включен в единый перечень и размещаться на земельном участке, на котором разрешено индивидуальное жилищное строительство.

Ратификация протокола

Госдума намерена рассмотреть вопрос о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (подписан в Москве 25 мая 2023 года). Протоколом, в частности, предусматривается порядок введения государствами - членами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер. Согласно документу, государство - член ЕАЭС вправе вводить экстренные фитосанитарные меры в следующих случаях: отсутствие соответствующего и достаточного научного обоснования применения фитосанитарных мер или невозможность представления такого обоснования в необходимые сроки при получении официальной информации от соответствующих международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран о принимаемых фитосанитарных мерах, а также получение результата анализа фитосанитарного риска в отношении вредных организмов, подтверждающего наличие такого риска.

Документ вносит уточнения в некоторые протоколы, в том числе о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов, о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза и прочее.