13 ноября, 21:44

Госдума обсудит обращения к кабмину и Генпрокуратуре в связи с обмелением Волги и Дона

Депутаты также рассмотрят законопроект, вводящий в законодательство понятие "гостевой дом"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть проекты обращений к правительству и Генпрокуратуре РФ в связи с обмелением рек Волга и Дон, законопроект о гостевых домах и вопрос о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе.

Проблему маловодья бассейнов Волги и Дона и их притоков в начале ноября парламентарии на заседании Госдумы обсудили с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и гендиректором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. В заседании также приняли участие представители Генпрокуратуры. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона, направит соответствующие обращения в правительство РФ и Генпрокуратуру.

Обращения, в которых предлагается в том числе создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы, внесены 10 ноября на рассмотрение парламентариев комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В проекте обращения к правительству авторы указывают, что изменение объемов стока по сезонам года "привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и дельту реки Волги", это привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности. Депутаты рекомендуют предусмотреть решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада, адаптации водозаборов к условиям маловодья, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, планирование расчистки русел, углубления притоков.

Гостевой дом

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, вводящий в законодательство понятие "гостевой дом" и предусматривающий в качестве эксперимента предоставление гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Для эксперимента предлагается ввести несколько понятий, в числе которых есть "гостевой дом - средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг", а также "номера гостевого дома - жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов (потребителей гостиничных услуг)".

Кроме того, законопроект содержит требования, предъявляемые к гостевым домам. Так, гостевой дом должен быть включен в единый перечень и размещаться на земельном участке, на котором разрешено индивидуальное жилищное строительство.

Ратификация протокола

Госдума намерена рассмотреть вопрос о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (подписан в Москве 25 мая 2023 года). Протоколом, в частности, предусматривается порядок введения государствами - членами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер. Согласно документу, государство - член ЕАЭС вправе вводить экстренные фитосанитарные меры в следующих случаях: отсутствие соответствующего и достаточного научного обоснования применения фитосанитарных мер или невозможность представления такого обоснования в необходимые сроки при получении официальной информации от соответствующих международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран о принимаемых фитосанитарных мерах, а также получение результата анализа фитосанитарного риска в отношении вредных организмов, подтверждающего наличие такого риска.

Документ вносит уточнения в некоторые протоколы, в том числе о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов, о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза и прочее. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация