13 ноября, 22:15

В ЦСР ожидают роста цен в онлайн-торговле из-за платежей ретейла "Почте России"

В частности, стоимость приобретаемых на маркетплейсах товаров может увеличиться минимум на 5%, отметили в Центре стратегических разработок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Цены на товары, приобретаемые онлайн, могут подняться минимум на 5% в связи с обсуждаемым инфраструктурным платежом участников рынка e-commerce (электронной торговли) в размере 0,5% квартального оборота для поддержки убыточных отделений "Почты России". Затем затормозится работа соответствующих сервисов, что приведет к снижению общей покупательской способности в стране. Такой прогноз представили ТАСС в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Там напомнили, что уровень годовой инфляции в стране приближается к 7%. Негативные эффекты прогнозируются уже на 2024-2027 годы, вред почувствуют как потребители, так и сам рынок онлайн-торговли. В первую очередь эффекты отразятся именно на потребителях, считают в ЦСР.

Пострадать могут даже рынок труда и сегмент малого и среднего предпринимательства, дают прогноз в центре. Около 200 тыс. предпринимателей не смогут начать свое дело, число несозданных рабочих мест почти достигнет 300 тыс.

В мире существует практика поддержки национальных почтовых операторов за счет взносов компаний-конкурентов, объяснили в ЦСР, однако там компенсируются только убытки от традиционных универсальных услуг почтовой связи. К ним не относятся новые услуги онлайн-торговли.

Платежом облагают только прямых конкурентов почты - частную почту, автоперевозчиков, экспедиторов, и компенсируются только доказанные убытки поставщика от оказания универсальных услуг в далеких районах. Взнос делается с выручки компаний от оказания конкурирующих услуг, а не от всего оборота.

Предложения ЦСР

Сейчас, отмечают в организации, существует механизм тендеров на определение гарантирующего поставщика убыточных универсальных услуг среди компаний-конкурентов, где может быть несколько компаний-победителей. В России это также может быть актуально.

В случае, если цель "Почты России" - исключительно просьба о поддержке, то поддержку можно реализовать через целый комплекс мер, к примеру, через покупку субъектами онлайн-торговли услуг и сервисов у "Почты", прибыль от которых пойдет на покрытие части убытка оператора. Ранее такую идею выдвигала Ассоциация компаний интернет-торговли, уточнив, что участники рынка готовы в 2024 году потратить на это 33,5 млрд рублей.

Также можно компенсировать убыток из бюджета за счет налоговых поступлений от "обеления" продавцов на маркетплейсах, полагают в ЦСР. Можно сократить сам убыток "Почты" за счет повышения цен на некоторые почтовые услуги для юрлиц.

Позиция "Почты России"

Предложение взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce инфраструктурный платеж исходило от самой "Почты России". Гендиректор компании Михаил Волков оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. В конце октября замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина признала, что "Почте" необходима докапитализация в размере порядка 20-30 млрд рублей или выдача кредитных обязательств на порядка 20 млрд рублей из средств ФНБ. 

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Россия
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