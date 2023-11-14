14 ноября, 02:11
Саммит АТЭС

Йеллен заявила о прогрессе по регулированию цифровых активов по итогам встречи АТЭС

Основная часть мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества касается торговли, инвестиций, а также цепочек поставок и инноваций

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Встреча глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшаяся в Сан-Франциско, позволила закрепить прогресс по некоторым ключевым направлениям работы форума, включая регулирование цифровых активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник на пресс-конференции по итогам совещания.

"Сегодняшняя встреча министров финансов позволила нам закрепить прогресс по ключевым приоритетам: от мониторинга макроэкономического и финансового развития в регионе и по всему миру до продвижения наших подходов к регулированию цифровых активов, устойчивым финансам и ориентированной на инклюзивный рост политики, согласующейся с так называемой современной экономикой предложения", - сказала она.

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров некоторых стран - участниц форума и глав государств. Основной темой заседаний в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСЙеллен, Джанет
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