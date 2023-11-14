США надеются расширить связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом за счет IPEF

Это сотрудничество "станет монументальным достижением для участников" Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, подчеркнула глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Вашингтон намерен углублять взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и не ограничиваться при этом форумом АТЭС, но также обращаться к другим начинаниям, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Об этом заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран АТЭС в Сан-Франциско.

"Конечно, председательство на встрече министров финансов АТЭС - это лишь один аспект гораздо более широкого стремления Соединенных Штатов углублять взаимодействие [с государствами] в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, министерство финансов [США] активно участвует в работе по линии Индо-Тихоокеанской экономической инициативы и рассчитывает, что это позволит достичь значительных результатов. Это станет монументальным достижением для участников IPEF и затронет ряд сфер, начиная от изменения климата и заканчивая безопасностью цепочек поставок", - сказала она.

Йеллен напомнила, что на членов IPEF приходится около 40% глобального ВВП, поэтому деятельность инициативы "будет иметь значение и для всей мировой экономики".

Весной 2022 года американский лидер Джо Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической инициативы. Ее участницами являются 14 экономик, помимо США среди них в том числе Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китая в их числе нет. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином.