Объемы производства игристых вин в России в Новому году вырастет на 10%

Подорожания отечественной продукции не ожидается

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Объемы производства игристых вин в России к предстоящим новогодним праздникам возрастут в пределах 10% к уровню прошлого года, подорожания отечественной продукции не ожидается, она останется для покупателей доступнее импортной. Об этом ТАСС рассказали производители и эксперты отрасли.

Из-за повышения импортных пошлин ранее эксперты прогнозировали к новогодним праздникам рост цен на импортное шампанское и игристые вина. Так, например, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщал журналистам, что подорожание продукции из Франции, Италии, Испании и Португалии может достигать 42-50%. При этом начальник аналитического управления Росалкогольтабакконтроля Полина Якуба отмечала, что увеличение ввозных пошлин на вино привело к росту доли российской винодельческой продукции на рынке до 53,8% с 52,5%. А объем розничной продажи вина виноградного, вина игристого, шампанского, вина ликерного за 10 месяцев 2023 года уже возрос на 6,7% до 62 млн дал, причем из них на долю отечественной продукции приходится 52,5% рынка.

"Мощностей для производства игристого вина в России достаточно, чтобы удовлетворить любой спрос нашего населения - если даже предположить, что завтра вообще не будет никакого импорта, для этого есть виноматериал, для этого есть люди. Объемы производства уже возросли в пределах 7-8% по сравнению с прошлым годом, до 10% ожидается рост к концу этого года. Подорожания к новогодним праздникам точно не ожидается, отечественные игристые вина останутся доступнее для покупателей, чем импортные", - сказал ТАСС директор по России Всемирной организации винного туризма Леонид Попович.

В прошлом году, по данным экспертов "Винного гида России", в натуральном выражении сегмент производства игристых вин в России прирос на 42%. Минувшим летом из-за аномальной влажности большинство виноградников были повреждены различными грибковыми заболеваниям, затем в некоторых южных регионах страны наблюдалась аномальная засуха. Некоторые предприятия недополучили до 70% от запланированного урожая, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. Учитывая снижение объемов урожая в текущем году, эксперты считают планку в 10% успешным результатом.

"После существенного спада на рынок России возвращаются некоторые европейские бренды. Но большей частью речь идет о тихих винах. Рынок таков, что нашим производителям сейчас выгоднее увеличить производство игристых вин. И они делают это. Так что даже скромный рост в этом году можно назвать успешным", - сказал Гавриленко.

Позиция производителей

Сами российские производители продолжают нести дополнительные затраты не только из-за потери объемов урожая, но и за счет импорта комплектующих для производства через третьи страны на фоне санкций. При этом повышать цены на игристые вина к новогодним праздникам они все же не планируют.

"У нас существуют проблемы с поставками и ценой на комплектующие. Мы закупаем и через Белоруссию, и через другого посредника, но эта логистика увеличивает себестоимость продукции, потому что логистика выросла в два-три раза и у нас если на бутылку раньше ложилось три рубля, то сейчас - 10 рублей. Но роста цен к Новому [году] у нас не планируется", - сообщил ТАСС директор Севастопольского винодельческого завода Александр Васюков.

Участники отрасли также отмечают спрос на отечественные игристые вина. Так, например, запас шампанского прошлого года уже практически израсходовал Дербентский завод игристых вин (ОАО "ДЗИВ").

"Сейчас мы начали производить новое шампанского из нового урожая. Произведенное вино и шампанское останется в той же цене. Думаю, что если другие российские производители поднимут стоимость, то максимум на пять-шесть рублей, не больше. А мы не поднимем цену точно, потому что у нас свои виноградники", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора завода по аграрным вопросам Гайдар Шуайбов.

Ближайшее подорожание игристых вин в России стоит ожидать не ранее следующего года, причем стоимость скорее всего возрастет не более чем в пределах инфляции, резюмировал в беседе с ТАСС Попович.

Правительство РФ в июле повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца года. В Минэкономразвития РФ отмечали, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.