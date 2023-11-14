14 ноября, 05:23,
обновлено 14 ноября, 05:48

Казахстан намерен подписать меморандум с "Интер РАО - Экспорт" для строительства трех ТЭЦ

Строительство запланировано в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

АСТАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют подписать меморандум с "Интер РАО - Экспорт" для строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

"В настоящее время в соответствии с достигнутыми договоренностями Министерством энергетики Казахстана планируется подписание меморандума с российскими партнерами в лице "Интер РАО - Экспорт" для осуществления вышеназванных проектов", - говорится в сообщении о строительстве трех ТЭЦ.

При этом рассматривается возможность строительства на базе угольной генерации ТЭЦ мощностью 240 МВт в Кокшетау, ТЭЦ мощностью 360 МВт в Семее и ТЭЦ мощностью 560 МВт в Усть-Каменогорске.

"Реализация данных проектов вызывает некоторые трудности, учитывая отказ международных финансовых институтов участвовать в создании угольной генерации", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау в настоящее время имеется технико-экономическое обоснование (ТЭО), согласно которому сметная стоимость составляет 389 млрд тенге (более $831 млн). ТЭО проекта сейчас находится на государственной экспертизе. Проект по строительству ТЭЦ в Семее находится на стадии разработки ТЭО. Проект по строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске предусматривает разработку ТЭО в 2024 году.

Ранее министерства энергетики Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана. 

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