14 ноября, 06:15

Госдума обсудит в приоритетном порядке законопроект о запрете "наливаек" в домах

Инициатива предлагает закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках, будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Законопроект внесен в Государственную думу, рассмотрим его в приоритетном порядке. На этой неделе направим его для получения отзывов и предложений в субъекты РФ", - написал он.

Политик подчеркнул, что инициативой предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее.

Кроме того, Володин напомнил про ранее проводившийся в его Telegram-канале опрос, который показал, что 79% голосовавших посчитали правильным запретить "наливайкам" в ночное время продавать алкоголь. "Проблема "наливаек" в многоквартирных домах должна быть решена", - подчеркнул председатель Госдумы.

Законопроект о запрете "наливаек" в многоквартирных домах был инициирован группой депутатов и сенаторов, среди них - глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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