"Тинькофф банк" запускает переводы для физлиц в батах в Таиланд

Переводы бесплатны для клиентов с премиальной подпиской, а в остальных случаях комиссия составит 700 бат

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф банк" расширяет список доступных для международных переводов валют. Теперь гражданам доступен перевод в батах через SWIFT во все банки Таиланда, следует из материалов кредитной организации.

"Тинькофф" продолжает планомерное расширение списка валют, доступных для международных переводов. Теперь клиенты "Тинькофф" могут переводить по системе SWIFT баты во все банки Таиланда. Услуга доступна для физических лиц", - говорится в сообщении.

Переводы бесплатны для клиентов с премиальной подпиской, а в остальных случаях комиссия составит 700 бат. Суточный лимит по сумме перевода составляет до 50 тыс. бат в любой банк Таиланда и до 300 тыс. бат в Kbank.

В пресс-службе банка отметили, что в ближайшее время будет расширен список стран и валют, доступных для международных переводов.

В настоящее время клиенты "Тинькофф" могут совершает переводы в 36 стран. По системе SWIFT переводы можно совершить в банки 33 стран, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Катар, Казахстан, Гонконг, Китай, Киргизию, Мексику, Пуэрто Рико, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.