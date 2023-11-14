Глава Кимберлийского процесса предостерег Запад от запрета на торговлю алмазами из РФ

Такое решение нанесет "непоправимый ущерб" в том числе африканским производителям, на долю которых приходится 60% мирового производства, заявил Ахмед бин Сулейем

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Введение Западом запрета на торговлю российскими алмазами нанесет "непоправимый ущерб" в том числе африканским производителям, на долю которых приходится 60% мирового производства. Об этом заявил глава Кимберлийского процесса - международной организации по сертфикации алмазов - Ахмед бин Сулейем.

Любая предлагаемая схема "должна принимать во внимание интересы африканских стран - производителей алмазов", таких как Ботсвана, Демократическая Республика Конго и ЮАР, приводит его слова газета Financial Times (FT). Они рассматривают подобную возможную меру как наказание, которое обернется "нарушением цепочек поставок и станет дополнительным бременем и в том, что касается затрат".

Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в который войдут, в частности, положения об ограничениях в отношении алмазного экспорта России. Как сообщалось ранее, в начале ноября G7 должны были согласовать процесс запрета для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Всего было выдвинуто несколько предложений по созданию системы отслеживания алмазов по всей цепочке поставок. Согласно инициативе Бельгии, с которой ознакомилась FT, главным центром проверки алмазов нероссийского происхождения, поступающих в страны G7, должен стать Антверпен. По свидетельству главы Кимберлийского процесса, преобладающая точка зрения среди африканских министров на недавней встрече организации заключалась в том, что "предлагаемая бельгийцами схема накажет африканские страны - производители алмазов, нанеся им непоправимый ущерб".