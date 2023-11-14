Более 100 московских компаний завершили первый этап нацпроекта

По оценкам самих компаний, суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте "Производительность труда" превысил 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 100 московских компаний завершили первый этап реализации национального проекта "Производительность труда", внедрив методики бережливого производства на пилотных потоках. Об этом журналистам сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева

"Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года, и за это время он уже доказал свою эффективность для многих компаний города. Участники получают возможность обучить сотрудников новым методам работы, оптимизировать внутренние бизнес-процессы и создать прозрачную систему мотивации. Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка предприятий и, конечно, зарплаты сотрудников. На сегодня 104 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики бережливого производства на пилотном потоке", - сказала Багреева.

По ее словам, благодаря проделанной работе производительность труда этих предприятий выросла на 60%, время протекания процессов снизилось на 40%, а незавершенное производство сократилось на 37%. Суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте, по оценкам самих компаний, превысил 4 млрд рублей. Сейчас предприятия продолжают распространять полученный опыт на все производство.

Министр также приняла участие в выезде на производственную площадку ОАО "Рот Фронт", где ознакомилась с ходом реализации первого этапа национального проекта "Производительность труда" на линии по производству глазированной халвы и оценила первые результаты.

"За три месяца сотрудники фабрики совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы провели предварительную работу на пилотном потоке: выявили потери, определили инструменты для их устранения. Теперь рабочей группе предстоит активная работа по достижению целевых показателей проекта, а также подготовка инструкторов по бережливому производству, которые будут тиражировать полученный опыт на другие потоки. По итогам первого этапа нацпроекта компания "Рот Фронт" планирует снизить время протекания процесса изготовления халвы на 52% и на 9% повысить количество выпускаемой продукции на одного работника в смену", - добавила Багреева.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.