14 ноября, 09:02
Палестино-израильский конфликт

В МЭА заявили, что конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на физические потоки нефти

Международное энергетическое агентство отмечает, что в целом предложение нефти в мире в октябре выросло на 320 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) пока не увидело влияния конфликта на Ближнем Востоке на физические потоки нефти на мировых рынках. Об этом говорится в ноябрьском отчете организации.

МЭА отмечает, что в целом предложение нефти в мире в октябре выросло на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102 млн б/с. В 2023 году, как ожидает агентство, рост предложения обеспечат США и Бразилия. По итогам года показатель вырастет на 1,7 млн б/с, до рекордных 101,8 млн б/с. В 2024 году рост предложения замедлится до 1,6 млн б/с.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
БразилияСШАПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация