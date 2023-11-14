В МЭА заявили, что конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на физические потоки нефти

Международное энергетическое агентство отмечает, что в целом предложение нефти в мире в октябре выросло на 320 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) пока не увидело влияния конфликта на Ближнем Востоке на физические потоки нефти на мировых рынках. Об этом говорится в ноябрьском отчете организации.

МЭА отмечает, что в целом предложение нефти в мире в октябре выросло на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102 млн б/с. В 2023 году, как ожидает агентство, рост предложения обеспечат США и Бразилия. По итогам года показатель вырастет на 1,7 млн б/с, до рекордных 101,8 млн б/с. В 2024 году рост предложения замедлится до 1,6 млн б/с.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.