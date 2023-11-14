Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 70 тыс. б/с

Она достигла 36,51 млн б/с

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ по итогам октября 2023 года увеличили добычу нефти на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 36,51 млн б/с. Это следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия сократила добычу на 20 тыс. б/с, до 9,01 млн б/с. А Россия увеличила производство на 30 тыс. б/ с, до 9,53 млн б/с.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на октябрь составлял 36,92 млн б/с, а реальная добыча составила 36,51 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 410 тыс. б/ с.

Часть стран ОПЕК+, в том числе и Россия, будут придерживаться до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/ с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля и до конца текущего года. А Россия с сентября и до конца года снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с, в августе поставки сокращались на 500 тыс. б/с.