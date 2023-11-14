В МЭА сообщили, что РФ в октябре снизила доходы от нефтяного экспорта на $25 млн

По данным агентства, падение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорта к North Sea Dated

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре 2023 года сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы РФ от нефтяных поставок за рубеж уменьшились на $25 млн, до $18,34 млрд на фоне снижения мировых цен.

Как отмечает агентство, падение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорта к North Sea Dated. При этом поставки нефти оказались выше сентябрьских, а нефтепродуктов - снизились, говорится в отчете.

По данным МЭА, добыча нефти в РФ в октябре составила 9,53 млн б/с по сравнению с 9,5 млн б/с в сентябре.

Как сообщало агентство ранее, по итогам сентября доходы России от нефтяных поставок за рубеж выросли до рекордного уровня с июля 2022 года - $18,8 млрд.

По данным МЭА, продление сокращения нефтепоставок РФ и Саудовской Аравией приведут к существенному дефициту нефти на мировом рынке в четвертом квартале с учетом того, что ОПЕК+ добывает на 900 тыс. б/с меньше спроса на его нефть.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с. Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынке в августе еще на 500 тыс. б/ с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года.