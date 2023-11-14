14 ноября, 09:05

В МЭА сообщили, что РФ в октябре снизила доходы от нефтяного экспорта на $25 млн

По данным агентства, падение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорта к North Sea Dated

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре 2023 года сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы РФ от нефтяных поставок за рубеж уменьшились на $25 млн, до $18,34 млрд на фоне снижения мировых цен.

Как отмечает агентство, падение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорта к North Sea Dated. При этом поставки нефти оказались выше сентябрьских, а нефтепродуктов - снизились, говорится в отчете.

По данным МЭА, добыча нефти в РФ в октябре составила 9,53 млн б/с по сравнению с 9,5 млн б/с в сентябре.

Как сообщало агентство ранее, по итогам сентября доходы России от нефтяных поставок за рубеж выросли до рекордного уровня с июля 2022 года - $18,8 млрд.

По данным МЭА, продление сокращения нефтепоставок РФ и Саудовской Аравией приведут к существенному дефициту нефти на мировом рынке в четвертом квартале с учетом того, что ОПЕК+ добывает на 900 тыс. б/с меньше спроса на его нефть.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с. Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынке в августе еще на 500 тыс. б/ с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года. 

Теги:
РоссияСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация