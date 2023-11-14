Внешнеторговый оборот Хайнаня за 10 месяцев вырос на 17,4%

Ключевыми торговыми партнерами за январь - октябрь стали страны АСЕАН

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота южной китайской провинции Хайнань за январь - октябрь 2023 года составил 190,09 млрд юаней ($26,05 млрд), что на 17,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Эти данные таможни города Хайкоу публикует информационный ресурс "Наньхайван".

По его данным, за указанный период экспорт составил 32% общего объема внешней торговли провинции. За 10 месяцев года он вырос на 8% в годовом исчислении и составил $8,35 млрд. Импорт увеличился на 22,4% и достиг $17,7 млрд.

Ключевыми торговыми партнерами Хайнаня за январь - октябрь стали страны АСЕАН. Торговый оборот провинции с ними достиг $3,97 млрд. В первую тройку также попала Австралия и страны ЕС. Товарооборот с ними составил $3,41 млрд и $3,33 млрд соответственно. Согласно данным таможни, 61,5% внешнего товарооборота за указанный период было обеспечено за счет традиционных каналов торговли. Доля каналов беспошлинной торговли составила 9,8%.

На Хайнане реализуется проект порта свободной торговли. Его программа была представлена в июне 2020 года и предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство Китая рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.