14 ноября, 09:57

Госдолг Ставрополья уменьшили до уровня ниже прогнозного на 2 млрд рублей

Уровень госдолга на конец 2023 года планировался в объеме 30,9 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Объем государственного долга Ставрополья по итогам 2023 года уменьшится на 2 млрд рублей и составит 28,9 млрд рублей, что ниже прогноза, который ранее озвучивался властями региона, передает корреспондент ТАСС с внеочередного заседания краевой думы.

Объем государственного долга Ставрополья по итогам 2022 года составлял 29,7 млрд рублей. По прогнозу властей, который ранее представляла зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко на публичных бюджетных слушаниях, уровень госдолга на конец 2023 года планировался в объеме 30,9 млрд рублей.

"Государственный долг Ставропольского края предлагается уменьшить на 2 млрд рублей за счет сокращения коммерческих заимствований. <…> Это, естественно, снижает в целом долговую нагрузку на бюджет Ставропольского края до 31% от объема собственных доходов", - сказала на внеочередном заседании зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

Снизить объем государственного долга удалось в результате бюджетных корректировок, которые краевые парламентарии утвердили на заседании сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Изменение повлечет и корректировку прогноза объема госдолга со снижением на 2 млрд рублей в 2025 и 2026 годах - 33,2 млрд рублей и 32,9 млрд рублей соответственно. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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