Украинская компания "ДТЭК" договорилась о поставках еще 70 тыс. тонн польского угля

Поставки в рамках контрактов предусмотрены начиная с сентября 2023 и до марта 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" получит дополнительные 70 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания "ДТЭК энерго" увеличила объемы законтрактованного импортного угля из Польши до 280 тыс. тонн. Дополнительные 70 тыс. тонн энергетического угля помогут поддержать надежную работу тепловой генерации, прежде всего в пики потребления электроэнергии, когда нагрузка на энергосистему наибольшая", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что поставки в рамках контрактов предусмотрены начиная с сентября 2023 и до марта 2024 года. Компания уже импортировала и доставила на свои ТЭС почти 78 тыс. тонн угля. Первая партия угля из Польши в объеме 4,2 тыс. тонн была доставлена "ДТЭК" в конце сентября.

В начале ноября "Центрэнерго", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, также объявила о начале импорта угля из Польши, но не уточнила объемы. По данным украинских СМИ, компания законтрактовала в Польше около 1 млн тонн угля.

Ранее член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля. При этом он отказался привести данные, сколько на Украине сейчас накоплено угля. Бойко отмечал, что недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана.