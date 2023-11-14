"Алроса" ожидает роста спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию в I квартале 2024 года

По данным руководителя корпоративных финансов компании Сергея Тахиева, уже к октябрю наблюдалась стабилизация цен на бриллианты, а по отдельным видам драгоценных камней наметилась позитивная динамика

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Алроса" прогнозирует восстановление роста спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на мировых рынках в I квартале 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Сейчас мы видим все больше признаков завершения фазы сокращения запасов в сегменте огранки и ретейла. Как ожидается, сезон рождественских распродаж будет для ювелирных ретейлеров положительным, в таком случае устойчивый рост спроса и цен на большинство категорий алмазно-бриллиантовой продукции, по нашим оценкам, возобновится уже в I квартале 2024 года", - приводятся в сообщении слова руководителя корпоративных финансов компании Сергея Тахиева.

По данным Тахиева, уже к октябрю наблюдалась стабилизация цен на бриллианты, а по отдельным видам драгоценных камней наметилась позитивная динамика.

По мнению аналитиков "Алросы", позитивное влияние на рыночную ситуацию сейчас оказывают улучшение прогнозов развития мировой экономики, ожидаемый период рождественских распродаж и восстановление рынка свадебных украшений в США, а также предпринятые крупнейшими алмазодобывающими компаниями в последние месяцы усилия по нормализации уровня запасов бриллиантов у огранщиков. В компании также уточнили, что фундаментальными факторами дальнейшего улучшения рыночной и ценовой конъюнктуры остаются дефицит предложения природных алмазов в средне- и долгосрочной перспективе и последовательный рост емкости рынка для товаров класса люкс, в том числе ювелирных украшений с бриллиантами в странах Азии и Латинской Америки.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.