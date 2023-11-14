14 ноября, 10:14,
обновлено 14 ноября, 10:36

"Газпром" к началу ноября построил Амурский ГПЗ на 90,53%

На первой технологической линии завода ведется получение товарной продукции, в том числе сжиженного гелия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром" к началу ноября построил Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на 90,53%, говорится в сообщении компании "Газпром переработка Благовещенск".

"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу ноября 2023 года составил 90,53%", - сказано в сообщении.

Так, на первой технологической линии завода ведется получение товарной продукции, в том числе сжиженного гелия. На второй линии ведется подготовка к проведению пусконаладочных работ на основной установке газоразделения, а также проведена пусконаладка под нагрузкой на обоих газоперекачивающих агрегатах (ГПА-32) "Ладога". Основная установка третьей линии работает в технологическом режиме, ведется получение товарной продукции. На установке тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия № 2 ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой, сказано в сообщении.

Кроме того, на четвертой технологической линии на установке газоразделения идет монтаж системы анализаторов российского производства и предпусконаладочные работы по функциональным испытаниям. На пятой линии ГПЗ проводится маслопромывка на гелиевой установке и финальная сборка статического оборудования на установке газоразделения. На шестой линии - общестроительные работы на дожимной компрессорной станции, следует из видеосообщения компании.

В начале сентября замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что первая гелиевая линия на заводе введена в коммерческую эксплуатацию 28 августа, а отгрузки с нее начались 5 сентября.

Кроме того, "Газпром" планирует в начале следующего года запустить еще две производственные линии на Амурском ГПЗ. Первые две линии газоразделения были введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа. Все шесть линий завода "Газпром" планирует запустить до 2025 года.

Об Амурском ГПЗ

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан) (38 млрд куб. м), этан (2,4 млн тонн), сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан) (1,5 млн тонн), пентан-гексановую фракцию (200 тыс. тонн). 

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