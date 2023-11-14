14 ноября, 11:13

Дефицит бюджета Ставрополья на 2023 год сократился с 15,8% до 14,3% от расходов

Доходы бюджета края на текущий год увеличились на 4,9 млрд рублей, до 165 млрд рублей, расходы - на 2,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Ставрополья на 2023 год сократился с 15,8% до 14,3% от расходов в результате корректировок краевой казны. Изменения в бюджет на 2023 год утвердили депутаты думы региона на внеочередном заседании, передает корреспондент ТАСС.

В предыдущей версии закона о бюджете на текущий год доходы составляли 160,1 млрд рублей, расходы - 190,1 млрд рублей, дефицит - порядка 30 млрд рублей, или 15,78% от расходов.

"Дефицит краевого бюджета на 2023 год сократится на 2 347 333,00 тыс. рублей и составит 27 574 298,43 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита являются остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2023 года и бюджетные кредиты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно изменениям, доходы бюджета края на текущий год увеличены на 4,9 млрд рублей, до 165 млрд рублей, расходы - на 2,5 млрд рублей, до 192,6 млрд рублей. Дефицит сократился практически на 2,4 млрд рублей и составляет 14,3% от расходов.

Как отметил на заседании председатель краевой контрольно-счетной палаты Андрей Колесников, внесение изменений в бюджет региона обусловлено уточнением доходной части на сумму межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, корректировкой плановых поступлений налоговых и неналоговых доходов с одновременным уточнением расходов краевого бюджета.

Бюджетные изменения носят социальный характер, дополнительные средства направляются на социальную поддержку граждан, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, образования и так далее. По информации пресс-службы краевого парламента, более 760 млн рублей дополнительно планируется направить на капитальные вложения - строительство и реконструкцию систем водоснабжения, медицинских и спортивных объектов, закупку оборудования для учреждений социальной сферы, ремонт сельских домов культуры. 

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Северный Кавказ
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