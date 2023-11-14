Помощь муниципалитетам Свердловской области в 2024 году вырастет почти в 1,5 раза

Это позволит решить вопросы реконструкции социальных объектов и газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Объем дотаций муниципалитетам Свердловской области в региональном бюджете на 2024 год увеличится почти в 1,5 раза - с 56,3 млрд рублей до 77,5 млрд рублей, что позволит местным властям решать вопросы реконструкции социальных объектов и газификации. Бюджет принят депутатами законодательного собрания в первом чтении.

"В бюджете 2024 года на 21 млрд рублей увеличены дотации муниципальным образованиям Свердловской области. Это позволит решать вопросы по развитию социальной сферы, совершенствованию инфраструктуры, строительству, ремонту или реконструкции школ и детских садов, продолжению газификации и по многим другим направлениям", - сообщила журналистам председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что всего на помощь муниципалитетам в следующем году заложены 77,5 млрд рублей, показатель увеличился на 21,2 млрд. "Более 58 социально значимых проектов в муниципалитетах региона планируется профинансировать из областного бюджета в 2024 году. В том числе это строительство и реконструкция 15 школ, 4 дошкольных учреждений, 10 объектов здравоохранения, 5 спортивных объектов, 3 домов культуры, 3 пожарных депо, объектов коммунальной инфраструктуры и развития газификации, строительство и реконструкцию дорог, объектов благоустройства и многое другое", - отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в проекте областного бюджета на 2024 год, внесенном в Заксобрание, доходы составят 407,6 млрд рублей, расходы определены в сумме 423 млрд рублей, плановый дефицит составит 15,4 млрд рублей. Расходы на социальную сферу достигнут 262 млрд рублей, их доля превысит 60%. Эти параметры были утверждены депутатами во вторник в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении.

При окончательном принятии бюджета региона на 2023 год его доходы были зафиксированы в размере 354,4 млрд рублей, расходы - в размере 374,1 млрд рублей. Дефицит составил около 5,5% от запланированного объема доходов.